أنجلينا جولي الأكثر تداولا في الصحافة الروسية هذا العام

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن أخبار الممثلة الشهيرة أنجيلينا جولي كانت أكثر أخبار الفنانين الأجانب تداولا في الصحافة الروسية عام 2016.

ووفقا للتقارير التي ذكرتها الوكالة فقد ظهرت أخبار جولي في الصحف والوكالات الروسية أكثر من 16600 مرة، حيث لاحظ المتابعون الاهتمام الكبير الذي أولاه القراء الروس لخبر طلاقها من براد بيت.

أما المرتبة الثانية من حيث العدد، فقد احتلتها أخبار براد بيت بعد طلاقه من جولي، فتبعا للخبراء ذُكر براد بيت في الصحافة الروسية هذا العام أكثر من 11600 مرة، كما جاءت أخبار المغنية مادونا في المرتبة الثالثة بعدد وصل إلى 10400 خبر.

وتطرقت إنترفاكس أيضا إلى أعداد الأخبار الأخرى التي نُشرت حول العديد من الفنانين والمشاهير، فأخبار جوني ديب مثلا وصلت إلى 7100 خبر نشرت في هذا العام في الصحافة الروسية، أما أخبار الممثل المعروف جيرارد ديبارديه فوصلت إلى 3300 خبر، حيث اهتم القراء الروس بأخبار حصوله على الجنسية الروسية.

ولاحظ المختصون في مجال الإعلام في روسيا أن أكثر الأفلام التي تم مناقشتها في الصحافة الروسية هذا العام هو الفيلم الأمريكي “فرقة الانتحاريين”.