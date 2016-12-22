تسليم مطلقي النار على مسؤول الصاعقة في البداوي

أعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي تسليم مطلقي النار على مسؤول منظمة الصاعقة منذ يومين.

واشارت، في بيان، انه “وبعد متابعة لحادث الاعتداء الذي تعرض له مسؤول منظمة الصاعقة في الشمال الاستاذ عبد الراشد فجر يوم 2016/12/20 اثناء توجهه من منزله لاداء صلاة الفجر في المسجد، وبعد متابعة الامر من قبل الفصائل واللجنة الامنية وبالتنسيق مع الجهات اللامنية اللبنانية. بادر اهالي المتورطين بتسليم ابنائهم لمخابرات الجيش مباشرة. وهنا نوجه التحية للاهالي”.

وأكدت الفصائل “ان ما جرى لن يكون له حاضنة في المخيم، وان الجميع، فصائل واهالي وكل اطياف المجتمع حرصاء على امن واستقرار المخيم وبوصلة نضالنا ومقاومتنا فلسطين”.