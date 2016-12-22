بالفيديو: عيّد الميلاد… بـ معراب

نظم جهاز “الشهداء والمصابين والأسرى” في “القوات اللبنانية” ريسيتالاً ميلادياً في المقر العام للحزب في معراب يوم الإثنين 19 كانون الأول 2016، حضره رئيس “القوات” سمير جعجع، وأحيته جوقة مؤلفة من 30 طفلاً و5 أفراد كبار، يرنّمون على أنغام 10 موسيقيين من الكونسرفاتوار الوطني بقيادة الأستاذة في الكونسرفاتوار نسرين ديب التي رتلت منفردة، ورتّلت أيضاً منفردةً المرنمة كارول عون شختورة، وتخللته قراءات ميلادية تلاها الإعلاميان بسام برّاك ولينا دوغان، وتخللته أيضاً لفتات معايدة وشهادات حياة قدّمها أسير محرَّر وأحد مصابي الحرب وابن شهيد في “القوات”.