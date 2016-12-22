حاصباني: لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن الفساد

أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان الحكومة تنظر الى الامام وهدفها اعطاء ثقة للناس بالدولة اللبنانية، والبلد لم يعد يحتمل الا التعاون.

حاصباني وضمن برنامج “كلام الناس” عبر الـ”LBCI”، اشار الى ان هناك نية شاملة لدى الجميع ان يكون الوضع مستقراً امنياً وسياسياً واقتصادياً، مضيفاً: ” الجميع متفق على انه لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن الفساد”.

ولفت الى انه على مجلس الوزراء البت بالامور الطارئة والعاجلة والتي تتعلق بالمواطن بشكل مباشر، مشدداً على وجوب عدم وضع فرضية الفشل في الوصول الى قانون انتخابي جديد.