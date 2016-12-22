حتى تكوني امرأةً سعيدة في 2017…

تفتقد كثير من السيدات في مجتمعنا العربي للسعادة لأسباب مختلفة، منها المادية ومنها الاجتماعية. كما تشعر بعض هؤلاء بافتقارهن لمشاعر السعادة من دون أي أسباب تذكر، وكثيرًا ما نستمع إلى شكواهنّ المستمرة بعدم الارتياح والشعور بالكآبة.

مجموعة من النصائح المهمة للمرأة لتكون سعيدة في عام 2017، تحدث عنها الدكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك.

في البداية أشار الدكتور رجب إلى أن المرأة التي تريد أن تكون أكثر سعادة في العام الجديد، وتحقّق ما تتمنّاه، عليها أولاً أن تتخلّص من كل المشاعر السلبية، وأن ترى السعادة في عيون الآخرين، مضيفًا أنه يجب على المرأة أن تحب نفسها كي تستطيع إسعادها بشتى الطرق.

وأضاف: أن هناك اختراقًا نفسيًا تتعرّض له المرأة، حينما تستسلم للحزن والإحباط، ولا تنتبه لنقاط القوة التي تمتلكها، فتصبح فريسة للاختراق النفسي، بحكم كونها الأكثر تحمّلاً للمتاعب والمشاكل النفسية والاجتماعية، والتي لا تبوح بها عادة، عكس الرجل تمامًا.

وتابع قائلاً: كي تتخلّص المرأة من مشاكلها وتسعد نفسها، عليها القيام بالخطوات التالية:

– كتابة كل ما يزعجها على ورقة، أو التعبير عن ذلك من خلال الرسم.

– الجلوس مع الأشخاص المقربين والمفضلين جدًا بالنسبة لها.

– التأكد أن لها بصمة في الحياة من خلال عملها ونشاطاتها، وبالتالي أنها مُقدّرة من قبل عائلتها في البيت، ومن قبل زملائها في العمل ومن المجتمع بشكل عام.

– الشعور بالرضا والقناعة من أجل التوصل إلى الإحساس براحة البال.

– تهيئة نفسها عقليًا ونفسيًا لمواجهة مشاكلها، ما يولد شعورًا بنوع من أنواع السعادة، مع ضرورة التزامها بالثبات الانفعالي والاتزان النفسي، حتى لا تتعرّض لأي صدمات من قبل بعض المقربين من حولها.

– مراعاة احترام الشريك باعتبار ذلك أساس العلاقة الزوجية والاجتماعية السعيدة، بالإضافة إلى التفاهم والود بينهما، ففي حال اختفى هذا الاحترام مع الوقت، ستبدأ العلاقة في الانهيار، علمًا أن الاحترام يتمثّل في تصرفات حياتية كثيرة، منها احترام رأي الآخر، احترام مشاعره وعدم الاستهزاء بها، وعدم التحدّث بطريقة سلبية عنه أمام الآخرين وغيرها من الأمور الأخرى.

– مشاركة الزوج في المسؤولية الاجتماعية.

– الابتعاد عن الطرق والأمور التي يمكن أن تخلق الملل والروتين في حياتها.

– التجديد المستمر في الحياة، لأنه مهما بلغ حب الزوج لزوجته، فهناك أوقات معينة يملّ فيها الزوج من الروتين، لذا فالتجديد ضروري في حياتك.

– عدم المبالغة في الغيرة، فمن الجميل أن تُشعر المرأة زوجها بأنها تغارعليه، لأن هذا يرضي غروره في بعض الأحيان، ولكن من المهم أيضًا ألا يكون شعور الغيرة مبالغًا فيه.