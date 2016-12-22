بالصور: متظاهر هندي يشعل النار بنفسه عن طريق الخطأ

اندلعت النيران عن طريق الخطأ في جسد رجل كان يشارك في تظاهرات ضد حكومة ولاية بنجاب في الهند.

وأصيب سوخمايندر سينغ مانى بحروق بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة، وذلك في أثناء مشاركته ضمن التظاهرات المتعلقة بعقود المدرسين، حيث كان يقوم بإحراق دُمية لحكومة بنجاب، عندما وصل البنزين إلى جسده ليحترق.

وتُظهر الصور السيد سينغ مان وهو يقوم بالصراخ نتيجة اندلاع النيران في معطفه وسرواله، كما حاول عدد من المحتجين الآخرين اخماد الحريق ولكن النيران للأسف انتشرت بسرعة في جسده.

وشارك المعلمون في التظاهرات ضد حكومة بنجاب، التي لم تؤدي خدماتها التعليمية المترتبة بعد إتمام العقد ومدته عامين.

وادعى أعضاء النقابة أن الحكومة قدمت عقدا مدته عامين لأكثر من 7 آلاف متطوع، وذلك عام 2014. ووعدت الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية بعد الانتهاء من الاتفاق، ولكنها لم تف بالوعد، على حد قولهم.