عشاء ميلادي لمصلحة طلاب “القوات”… دميان: ريعه سيعود لتوزيع 2000 هدية على محتاجين

جرياً على عادتها، وللسنة الثالثة على التوالي، تُنظم مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” عشاءها الميلادي. واختارت لهذا العام مجمع الفوروم دو بيروت “forum de Beirut” لإحياء إحتفالها بعنوان “christmas reunion 3″، والمتوقع ان يضم أكثر من 4000 شخص.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة الطلاب في “القوات” المهندس جاد دميان ان الحفل هو اضخم عشاء ميلادي بمشاركة كل الجامعات من مختلف المناطق اللبنانية وسيضم أكثر من 4000 شخص، يخضع لدرجة عالية من التنظيم، ويحييه فنانون من الصف الأول، هم: عاصي الحلاني، نانسي عجرم وطوني ابو جودة.

واشار في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني الى ان اهمية العشاء هذا العام تكمن بأن ريعه يعود الى توزيع أكثر من 2000 هدية على المحتاجين، لافتاً الى ان البطاقات محدودة والدعوة مفتوحة.

للحجز الإتصال على الارقام الآتية:

70581581

81651179