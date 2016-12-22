غطاس خوري تسلم وزارة الثقافة: قفزة نوعية سجلها عريجي وسأتابع مسيرته

استلم وزير الثقافة غطاس خوري حقيبة الثقافة من سلفه الوزير السابق ريمون عريجي الذي اكد أن الثقافة في عهد الوزير خوري وفريق عمله ستكون بأحسن حال، الثقافة هي سمة لبنان وروحه، ومن احسن من الطبيب ان يتسلم الروح.

واضاف: “لقد قضيت 3 سنوات في هذه الوزارة مع اهل الفن والإبداع والمثقفين من الشعب اللبناني بحيث تسنى لي معرفة أهمية هذا القطاع في لبنان وصورته في الخارج، وأهمية ايلاء هذا الموضوع الاهتمام للمشاركة في نهضة لبنان الاقتصادية”.

ووجه الشكر الى فريق العمل والموظفين في وزارة الثقافة وكل من شارك وواكب عمله.

وعقب خوري واعداً اللبنانين بمتابعة هذه المسيرة لأن العمل الحكومي تراكمي، لا يمكن أحدا ان يلغي دور الآخر وما قام به في السابق، لا بل سنراكم العمل لمصلحة الثقافة في لبنان ولمصلحة كل اللبنانيي”.

واضاف: “الثقافة اصبحت اليوم في كل المجتمعات عاملا اقتصاديا بعدما كانت عاملا حضاريا، وكما هو معروف فان الانتاج المجمع من الانتاج الثقافي والحركة الاقتصادية فاق الـ 2250 مليار دولار في العالم، يعني 3 في المئة تقريبا من كل الانتاج العالمي الذي يوازي الاتصالات ويفوق قطاعات اخرى. اقول ذلك لأشير الى انه في النهضة الثقافية التي ننجزها، وباقتصاد المعرفة نستطيع ان نساعد كثيرا على النمو، وخصوصا ان هدف هذه الحكومة في الفترة القصيرة التي ستتولى فيها المهمات هو توفير نمو اقتصادي في البلد بسبب الازمة المتراكمة”.

ولفت الى انه “على رغم أهمية اقرار قانون انتخابات جديد، هناك اولويات عند الناس يجب الاهتمام بها، ونهضة اقتصادية تجب المساهمة فيها ونهضة ثقافية تجب مساندتها”، واعدا بأن “يعمل كل شيء ممكن لإطلاق هذه النهضة الثقافية في البلد والمساعدة بقدر الإمكان ان تستمر مسيرة بدأها وزراء ثقافة من قبل وخصوصا ريمون عريجي”.