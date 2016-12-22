بالصور – لقاء مع المرشح لمركز نقيب المهندسين في بيروت نبيل ابو جوده.. الدكاش: العمل النقابي ليس ترفاً

نظّم عضو المجلس المركزي في “القوات اللبنانية” شوقي الدكاش لقاء مع المرشح لمركز نقيب المهندسين في بيروت المهندس نبيل ابو جوده في فندق “الريجنسي بالاس” في ادما. وقد حضر اللقاء رئيس مصلحة المهندسين في “القوات اللبنانية” نزيه متى، وعضو مجلس النقابة ايدي عبد الحي، اضافة الى حشد من المهندسين ورؤساء واعضاء البلديات في كسروان – الفتوح.

استهل اللقاء بكلمة للدكاش رحّب فيها بأبو جوده، مرشح “القوات اللبنانية” وجمعية خريجي الجامعة الاميركية في جبل لبنان. وقال في كلمته: “تأتي هذه المناسبة بعد شهر ونصف على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بدعم مسيحي عريض وشبه اجماع وطني. وهو ما سعت “القوات اللبنانية” على تحقيقه منذ بداية العام 2015 بشخص رئيسها الدكتور سمير جعجع ايمانا منها بأن ذلك هو السبيل الوحيد والمتاح لانقاذ الجمهورية”.

واضاف الدكاش: “لا أغالي ان قلت أن ترشيحنا للاستاذ ابو جوده يأتي في سياق استعادة دور المسيحيين في لبنان وفي مؤسسات العمل الاهلي والنقابي على السواء”. وشدّد على أن العمل النقابي ليس ترفا. هو، كما الالتزام الحزبي، عمل دؤوب من اجل المصلحة العامة، مؤكدا أن “نبيل ابو جوده لم يبخل يوما بوقته وجهده وعمله وخبراته، هو الناشط في العمل النقابي منذ أكثر من عشرين عاما.

وقد استفاض أبو جوده في شرح رؤيته للعمل النقابي، طارحا الخطوط العريضة لبرنامجه. وكان بعدها نقاش مع الحضور توسّع فيه ابو جوده في شرح أفكاره وسبل حماية المهنة وتطوير اداء النقابة وتفعيل حضورها ودورها وتحصينها.