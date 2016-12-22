عون: الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم

شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون على “ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها”، لافتاً إلى أنّ “الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض، بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين، خصوصاً لناحية العمل الاصلاحي والتغييري فيها”.

ودعا عون، أمام زواره، المواطنين الى أن “تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد”، مؤكداً “جهوزية العهد لحمايتهم في ذلك”.

وكانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات، تناولت مواضيع وزارية وسياسية وانمائية واجتماعية.

وفي هذا السياق، استقبل عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الذي عرض معه أوضاع الوزارة وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

واستقبل عون نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الذي أوضح أنّه خرج من الاجتماع مع رئيس الجمهورية “بمزيد من الرهان على استكمال مسيرة العهد التي بدأت بتصحيح التمثيل على المستوى الحكومي، وذلك من خلال انجاز قانون انتخاب يصحح التمثيل على المستوى النيابي”.

كما استقبل الوزير السابق مروان شربل، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة.

كذلك، استقبل عون وزير التربية والتعليم العالي السابق الياس بو صعب الذي أوضح أنّه سوف يواصل “العمل مع العهد وإلى جانب عون لمواجهة الاستحقاقات”، مشيراً إلى أنّه تزود “بتوجيهات الرئيس للمرحلة المقبلة”.

واستقبل الوزير السابق الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعرض معه مواضيع عامة.

كما استقبل عون نقيب صيادلة لبنان الدكتور جورج صيلي مع وفد من النقابة وقد أكد عون للوفد “ضرورة العمل على احترام القوانين وعدم تجاوزها”، لافتاً إلى أنّ “الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم لتحقيق ذلك”.

كذلك استقبل عون رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ووفد من الرابطة. وقد أكد عون للوفد “العمل على تحقيق المطالب المحقة للطائفة وتصحيح أيّ خلل في تمثيل الطوائف في المؤسسات الدستورية”.

وقد أعرب عون عن أمله “في تعاون جميع اللبنانيين في المرحلة المقبلة، لأنّ وطننا بحاجة الى جهد الجميع. إذ انّ ما مرّ به لبنان كان صعبا جداً، لكن الآتي أصعب، ليس من الناحية الامنية بل من ناحية العمل الاصلاحي والتغييري في الدولة. فالدولة بحاجة الى تجديد. وعين المواطن يجب ان تكون ساهرة لمكافحة الفساد والتعاون عبر الابلاغ عن الرشوة. ونحن في المقابل جاهزون في هذا العهد لحماية المواطن ومعاقبة المرتكب بحسب الخطيئة التي ارتكبها كي لا يرتكبها مرة أخرى”.

واستقبل عون وفداً من “التجدّد للروم الكاثوليك” برئاسة شارل عربيد. وقد شدّد عون للوفد على أنّ “الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين”.