تسارع رياح الحلول الوسطية على مستوى لبنان والمنطقة

كشفت مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ”الأنباء” عن تحول في مسارات الازمة السورية باتجاهات ايجابية ملموسة، واعطت المصادر مؤشرا بسرعة رياح الحلول الدستورية والسياسية في لبنان الى جانب الانفتاح الخليجي على الحلول الاقليمية الوسطية واللبنانية القائمة على التوازن بين مختلف القوى دون تفرد او غلبة.

وضمن المؤشرات التي اوردتها المصادر الديبلوماسية التحرك الناشط للسفارة السعودية باتجاه مختلف التيارات والاوساط، والذي يفترض ان يظهر الى العيان الاسبوع المقبل من خلال المأدبة التكريمية الجامعة التي سيقيمها القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت المستشار وليد البخاري للمراجع الدينية والسياسية اللبنانية من مختلف الطوائف والمشارب، للتأكيد على الحضور السعودي الفعال، وعلى وقوف السعودية كما هو دأبها دائما – على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وذلك على غرار المأدبة الرمضانية التي اقامها السفير السابق في لبنان علي عواض عسيري قبل مغادرته لبنان، اضافة الى الاهتمام الديبلوماسي الغربي والفرنسي بنوع خاص.