غاريوس: الإرتكاز على خطاب القسم بصياغة البيان الوزاري يريح اللبنانيين جميعاً

أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس أنه لا يمكن إدراج مشاركته في “لقاء الأربعاء” بالأمس في إطار إعادة الوصل بين عين التينة وقصر بعبدا، موضحاً أن العلاقة بين التيار “الوطني الحر” ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تنقطع أبداً أكان في مجلس النواب أو في اللقاءات أو في اقتراحات القوانين.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار غاريوس الى أنه منذ إنتخابه نائباً اعتاد المشاركة في “لقاء الأربعاء” النيابي وإذا حصل تباعد في الأفكار أو في السياسة، فإن ذلك لن يؤثر في المشاركة بـ”لقاء الأربعاء”.

على صعيد آخر، تطرّق غاريوس الى صياغة “البيان الوزاري” بالإرتكاز الى خطاب القَسَم، قائلاً: هذا الأمر لا يريح فقط “التيار الوطني الحر” أو تكتل “التغيير والإصلاح” بل إنه يريح كل اللبنانيين، خصوصاً وأن خطاب القَسَم تاريخي ويعني الجميع، لذلك نال إجماع كل الأطراف السياسية والدول الكبرى التي رحّبت به وهنأت على ما جاء في مضمونه.

وأضاف: انطلاقاً مما تقدّم، بات معظم الأطراف السياسية يطالب بتحويل هذا الخطاب الى “البيان الوزاري” للحكومة، وتابع: هذا برهان على مدى طوق اللبنانيين للتوفيق فيما بينهم.

وفي هذا الإطار، اشار غاريوس الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الأربعاء لم يتطرّق الى السياسة بل حدّد واجبات الوزراء الذين تقع عليهم مسؤوليات إدارة الوزارات وليس على أي مدير عام، الذي في حال خالف هناك تدابير مسلكية تُتخذ بحقه.

وختم غاريوس: النهج تغيّر وإن كانت بعض الوجوه هي نفسها.