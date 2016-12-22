تسليم وتسلم في”الإعلام”… الرياشي: للحوار والتواصل وعدم الحض على الكراهية

رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي أن الإعلام الرسمي يجب ألا يكون إعلام الرسميين بل إعلام الشعب وهو قضية الانسان اينما وجد، وفي أي مكان وزمان، مشيرا إلى أن العمل سيكون يدا بيد لأن تنفيذ هذا المشروع يحتاج الى جهد مشترك.

وأشار الرياشي خلال حفل تسليم وتسلم بينه وبين الوزير رمزي جريج في وزارة الإعلام، إلى أن أدوات العمل في وزارة الإعلام ستعمل كلها أكثر من ذي قبل، لافتا إلى أن الناجح سيتم مكافأته، والفاشل إحتضانه في المرحلة الاولى، والفاسد محاسبته.

وأكد أنه لن يكون هناك وزارة إعلام بعد وصوله، بل بداية نهاية لوزارة الإعلام، مشيرا إلى أنه سيكون آخر وزير في هذه الوزارة التي كل وحداتها ممتازة ولكن ستتغير وجهة عملها، وستكون وزارة الحوار وعدم الحض على الكراهية، وزارة التواصل بين الآخر والآخر المختلف.

بدروه، أكد الوزير رمزي جريج أن وزارة الاعلام تستحق مكانة كبرى، لافتا إلى أنه تحدث مع رياشي وأوصاه بجميع الموظفين الذين عاش معهم كعائلة واحدة، وبالصحافة الورقية لأنها تمر في أزمة خانقة قد تؤدي إلى نهايتها، فالأولوية يجب أن تكون لها.