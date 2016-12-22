كاغ من السراي: سنسعى للعمل عن كثب مع الحريري

أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أنه لشرف لنا “لقاء الرئيس الحريري وفريقه، للمرة الأولى في السراي، حيث كانت فرصة لتهنئته والبحث سويا في الخطوات المختلفة على صعيد التعاون القوي الذي تقدمه أسرة الأمم المتحدة في لبنان وكيفية تقوية هذا التعاون”.

كلام كاغ جاء بعد اللقاء الذي جمعها برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر الخميس في السراي الحكومي في حضور منسّق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني وقد عرض الحريري معهما آخر التطورات المحلية والإقليمية.

وقد أضافت كاغ: “نحن في لبنان منذ حوالي الـ71 عاما، وحضورنا قوي وكذلك التزامنا تجاه الشعب اللبناني، وسنسعى للعمل عن كثب مع الرئيس الحريري والحكومة الجديدة لتعزيز استقرار لبنان وأمنه وتأمين الازدهار لكل المتواجدين على الأراضي اللبنانية”.

وتابعت: “كما بحثنا في إمكانية عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، والأمم المتحدة تتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل، والتي نقدم لها كل وسائل الدعم اللازمة”.

وختمت: “هناك العديد من اللقاءات التي نتطلع إلى التحضير لها مع الرئيس الحريري، ولكن مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة هناك صفحة جديدة فُتحت في لبنان، وبالتالي يمكننا أن نتطلع بثقة نحو مستقبل لبنان واستغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام البلد، وعلى الحكومة أن تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق مصلحة المواطنين واستقرارهم وأمنهم”.

كما استقبل الرئيس الحريري وزير البيئة طارق الخطيب في حضور النائب محمد الحجار.

وقد صرح الخطيب قائلاً: “لقد كانت زيارة تعارف أخذت خلالها توجيهات الرئيس الحريري لانطلاق العمل في الوزارة، بعد أن تم التسلم والتسليم بالأمس”.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس الحريري إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معزيا بضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في السوق الميلادي في برلين.