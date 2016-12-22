الحريري استقبل سفيري الأردن ومصر ومستشار ظريف

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مكتبه بالسراي الحكومي السفير الأردني في لبنان نبيل المصاروة الذي هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما استقبل الحريري السفير المصري في لبنان نزيه النجاري وبحثا مجمل المستجدات، وهنأ النجاري الحريري بتشكيل الحكومة باسمه وباسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتاً الى أن “الحريري بذل جهداً سياسياً كبيراً في الأشهر الماضية للتوصل إلى هذه النتيجة بالشراكة الواسعة بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة”. كما تقدم بالتهنئة الى جميع اللبنانيين بتشكيل الحكومة، جازماً بأن هذا التطور سيساهم في استعادة قوة الاقتصاد في لبنان.

وأشار الى “اننا نحضر لتطوير العلاقات الثنائية ونأمل في عقد اللجنة العليا اللبنانية – المصرية لتطوير ومتابعة العديد من الملفات الثنائية والاقتصادية كما نأمل في علاقة سياسية متطورة بشكل دائم بين البلدين”.

كذلك استقبل الحريري مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري في حضور السفير الايراني محمد فتح علي والوفد المرافق وتطرقوا الى مختلف التطورات السياسية والى العلاقات بين البلدين.

وبدوره هنّأ أنصاري الحريري على تأليف الحكومة، لافتاً الى أن “التوافق والانسجام بين الفئات السياسية والاجتماعية المؤثرة والفاعلة في الساحة اللبنانية أدت في نهاية المطاف الى وضع حد للشغور الرئاسي الطويل وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، كما أدت أيضاً الى تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة وولادة حكومة الوفاق الوطني التي نأمل أن تكون قادرة على حل كافة التحديات والمشكلات التي يعانيها لبنان”.

وتابع: “نأمل أن نشهد في المستقبل القريب النتائج والثمار الإيجابية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي بدأنا نشهد الكثير من ملامحها في هذه المرحلة من خلال التوافق السياسي الذي تم بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان وأن ينسحب على مستوى المنطقة ويثمر حلولاً سياسية لكافة المشكلات التي لا تزال عالقة”.