جعجع لـ”آفاق الشباب”: الإيمان كان خشبة خلاصي الوحيدة في الاعتقال

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن القضية اللبنانية قديمة ومتجذرة في التاريخ “بدأت مع البطريرك يوحنا مارون واستمرت على مدى سنوات عديدة حتى يومنا هذا”، موضحاً أن “الابتعاد عنها يعتبر بمثابة نكران لتاريخ طويل ما يجعل المؤمنين بها أشبه بورقة وحيدة تلعب بها الرياح”.

وتطرق في حديث الى نشرة “آفاق الشباب” Horizons (التي تصدر عن مصلحة الطلاب في الحزب) الى الاحباط الذي يعيشه الشباب اللبناني بسبب الظروف الصعبة، معتبراً أن “على اللبنانيين أن يكونوا أقوى لتخطي هذه الأوضاع وليس العكس”، داعياً الشباب الى الاستنفار لتخطي الوضع الحالي.

ولفت جعجع الى أن “الشعب الذي ينحني أمام الصعوبات هو الشعب الذي ينقرض، والعكس صحيح، لذا مواجهة الصعوبات هي العامل الأساس لاستمرار البلد. وبالتالي، الخطوة الأولى لمواجهة الصعوبات والفساد تكمن في اقتناع كل فرد بأن العمل الفردي لا نتيجة له، من هنا على كل فرد الانتساب إلى الحزب الأقرب الى اقتناعاته للنجاح في تشكيل قوة ضغط تساهم في التفكير بطريقة إيجابية”.

وتوقف عند “التخبط الذي يعيشه الشباب ورؤية الوقائع الملموسة فقط”، عائداً بالذاكرة الى “زمن الوصاية حيث تحمس الشباب وناضل وتحضر لمواجهة العدو الظاهر بالرغم من أن الخطر الحقيقي يأتي من العدو غير الظاهر والذي يتطلب نضالاً أكبر”.

وأضاف: “يعد الإيمان أداة تواصل مع “البعد الآخر”، وهو أساس وجودنا، وفيه نجد الطاقة والقوة الفعلية، وبالتالي عدم الإيمان يعتبر بمثابة قطع التواصل مع “النبع الأساسي” والاعتماد على بعض “الجداول” الصغيرة التي لا تراها سوى العين المجردة. من هنا تكمن أهمية العودة إلى الإيمان والمحافظة على ما تبقى منه في حياتنا، إذ هناك أبعد مما نراه وأبعد مما نعرفه وندركه. لكل إنسان “بعد آخر” خاص به، متى تخلى عنه تخلى بطريقة غير مباشرة عن بعده الأول الموجود على أرض “المادة” في معناها الفيزيائي”.

واستذكر جعجع زمن الاعتقال حيث أخرج من البعد الأول، ما دعاه للجوء الى البعد الآخر عند الوجود الفعلي، شارحاً فكرته بعملية تشبيه بسيطة: “يمكننا القول إن البعد الآخر كالـ”Software” أما البعد الذي نعيش فيه اليوم كالـ”Hardware” الذي من الممكن تحطيمه، في وقت علينا العمل للمحافظة على ذلك الـ”Software” وتطويره. عملت خلال فترة الاعتقال على تطوير ذلك الـ”Software”.

وشدد على أن “الإيمان بالنسبة إلي كان خشبة الخلاص الوحيدة، واعتقدوا أنهم بإخراجي من البعد الأول يقضون علي، إلا أنهم لم يعلموا أنني في البعد الآخر استطعت التقدم كثيراً والتعمق في الحياة أكثر”.

وختم متحدثاً عن مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية”، بحيث لفت إلى “الدور المهم الذي تلعبه في استقطاب الطلاب من مختلف المدارس والمعاهد والجامعات من أجل تأمين استمرارية الحزب وبناء مستقبل البلاد”.

ووجه رسالة إلى المسؤولين في المصلحة داعياً إياهم إلى إدراك مسؤولياتهم ومهامهم وأهمها الثقافة والمعرفة، معتبراً أن “من أراد أن يخوض غمار العمل السياسي عليه أن يستطلع تاريخ بلاده وتراثه”.