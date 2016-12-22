قراران لمجلس الأمن متعلقان بعمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية لسوريا

بعد حالة جمود دامت أشهراً عدة، اعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، قرارين متعلقين بالحرب السورية أولهما قدمته فرنسا يسمح بمراقبة الأمم المتحدة لعمليات إجلاء المدنيين، والثاني قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا والمتضمن التجديد السنوي لمنظومة دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وفي هذا الإطار، لفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، الى استحالة استقرار الأوضاع في سوريا عبر الحسم العسكري لمصلحة طرف أو آخر، مشيراً إلى أن السنوات الست الماضية أثبتت أنه لا يوجد منتصر في سوريا، وأن الخاسر الوحيد من استمرار الصراع هو الشعب السوري.

كما دعا جميع الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية في سوريا إلى تنحية المصالح الضيقة جانباً، والعمل للبدء في عملية سياسية تضم الحكومة والمعارضة وتسمح بمواجهة التحديات التي تمزق سوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف.

وشدد على أن مصر ستعمل للدفع في هذا الاتجاه في إطار مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الحالية ومواجهة التحديات التي تعصف بسوريا، بدءاً من التحديات الاقتصادية ولجوء ونزوح الملايين، وكذلك مكافحة الإرهاب الذي استشرى فى البلاد ويهدد أمن المنطقة العربية والعالم.