بالفيديو: حيتان قاتلة تلتهم سمكة قرش حية

التقط المصور سلاتر موور، عبر طائرة الـ “درون”، مشهدا نادرا يصور لنا قيام الحيتان القاتلة بالانقضاض على سمكة قرش، في خليج مونتري في ولاية كاليفورنيا.

ويعتبر رصد هذا النوع من الحيتان القاتلة أمرا نادرا، وكان موور على متن SeaWolfe II التابع للشركة السياحية Monterey Bay Whale Watch، عندما رصد مجموعة من الحيتان، وهي تأكل شيئا ما، لذا قام موور باستخدام الدرون لتحري ما يجري.

قال كاتلان تايلور، عالم الأحياء البحرية الذي يعمل مع الشركة: “لقد جلب أحد الحيتان سمكة قرش على قيد الحياة، ويُعتقد أنها تنتمي إلى فصيلة sevengill المحلية في سان فرانسيسكو ومونتيري، ويمكن أن تصل إلى 10 أقدام في الطول “.

تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب رصد الحيتان البحرية القاتلة وهي تأكل فريستها تحت المياه، حيث تأكل الأسماك وأسماك القرش والحبار.

وجد العلماء أن هذه الحيتان تأكل أسماك القرش، حيث لوحظ في كثير من الأحيان وجود حيتان ميتة على الشواطئ، وفي داخل بطونها سمك القرش.

ويظهر هذا النوع من الحيتان في خليج مونتيري بشكل سنوي تقريبا، واكتشف العلماء أنها ظهرت على طول الطريق من جنوب كاليفورنيا إلى ألاسكا.

كما أُطلق على الحيتان القاتلة التي رُصدت في خليج مونتيري “الحيتان القاتلة العابرة”، وهي تأكل أساسا الثدييات الأخرى. ويقول تايلور: “يوجد صعوبة نوعا ما في دراسة هذا النوع من الحيتان، فهي تقطع مسافات طويلة وبسرعة كبيرة، ويعتبر رصدها أمرا مثيرا للاهتمام”.