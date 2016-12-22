فنيانوس: “المردة” نال الاشغال لانه يستحقها

أكد وزير الاشغال يوسف فنيانوس ان القانون الجديد للانتخاب يجب ان يكون نسبيا والمطلوب التمثيل الصحيح معتبرا ان كل قانون يصغّر الدوائر يكون طائفي وكل قانون يوسّعها يكون وطني.

ولفت فنيانوس في حديث لـLBCI عبر برنامج “كلام الناس” الى ان رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية كان دوما يتنازل في السابق من اجل تسيير عمل الحكومات وتشكيلها، وان تيار المردة نال حقيبة الاشغال لانه يستحقها وهي ليست حصة احد.

واضاف: “النقاش في تيار المردة كان حول القبول بالطاقة او الاتصالات او الاشغال وكل الفرقاء يعرفون ان لا حكومة بلا المرده بحقيبة يختارونها”.