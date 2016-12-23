استراليا في الميلاد… إفشال مخطط إرهابي في ملبورن والقبض على 7 بينهم 4 لبنانيين

اعلنت الشرطة الاسترالية انها أحبطت مخططا لمهاجمة 3 مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات يوم عيد الميلاد بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية، وهي: ساحة Federation Square حيث محطة SBS، ومحطة القطار في شارع Flinders Street وكاتدرائية القديس بولس.

وأوضحت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان :”إن 6 شبان وامرأة جميعهم في العشرينيات اعتقلوا خلال حملة مداهمات الجمعة في ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا”. لكنها اشارت الى انه تم الإفراج عن 2 من المقبوض عليهم دون توجيه اتهامات لهم فيما 4 على الأقل من المحتجزين سيمثلون على الأرجح أمام المحكمة.

وذكر كل من موقع “BBC” و”SBS” ان 4 من الموقوفين، مولودين في استراليا من اصل لبناني وهم في العشرينات من العمر.

من جهته، اعلن قائد الشرطة الاتحادية آندرو كولفين للصحافيين في سيدني: “هذه ضربة قوية لما كن ا سنصفه بأنه حدث إرهابي وشيك في ملبورن”. وأضاف :”نظن أننا أزلنا هذا التهديد تماما”. واوضح جراهام آشتون قائد شرطة فيكتوريا: “ان المؤامرة كانت بإيعاز الدولة الإسلامية”، مضيفا :”أن أحد المشتبه بتخطيطهم لها مصري المولد وأن الباقين جميعهم من مواليد استراليا”.

وفي اول موقف له، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبل إن الهجوم الذي تم التخطيط له كان مؤامرة إرهابية من الدولة الاسلامية وواحدا من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة.

اشار ة الى ان استراليا متحالفة مع الولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في أفغانستان والعراق، وقد رفعت منذ عام 2014 درجة التأهب تخوفاً من هجمات المتشددين ممن نشأووا على أراضيها.

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