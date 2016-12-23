وزراء “القوات” في بكركي.. حاصباني: نأمل ان يكون الجو الايجابي طاغياً على البيان الوزاري

قام نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ووزير الإعلام ملحم الرياشي بزيارة بكركي حيث التقوا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.

عقب اللقاء، قال حاصباني:” جئنا اليوم كوزراء القوات اللبنانية، وكان من المفترض أن يرافقنا الوزير ميشال فرعون الذي اعتذر بسبب ارتباطه بموعد في القصر الجمهوري، لأخذ البركة والتوجيهات من سيّدنا في هذا الصرح المسيحي المشرقي الذي له مكانة خاصة لدينا ولدى جميع اللبنانيين، وتمنينا لغبطته أعياداً مباركة”.

أضاف:” نأمل أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا من قبل اللبنانيين، فالأولويات اليوم ستكون في اتجاه خدمة المواطن أولاً والعودة الى الانفتاح والتواصل وقبول بعضنا البعض، وسنستمر بهذا العمل الايجابي خدمةً للبنان والانسان”.

وتوقع حاصباني صدور البيان الوزاري في وقت قريب “باعتبار ان الخطوط العريضة متفق عليها بشكل كبير ولا يوجد اعتراضات كبيرة حول المبادئ الأساسية، لذا نأمل ان يكون الجو الايجابي طاغياً على البيان الوزاري لتبدأ انطلاقة سريعة نحو العمل الفعلي داخل مجلس الوزراء وفي كل الوزارات”.