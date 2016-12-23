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أعجبتني صورة الحكومة…(بقلم فيرا بومنصف)
أطفال حلب متطرفو الغد؟ (بقلم تشارلي عازار)
بالفيديو: حفل تسليم جائزة “كرمالك نانسي” للعام 2016 (إعداد ستريدا بعينو - مونتاج جوني الزغبي)
خاص موقع “القوات”: زميلهم وزيراً… ماذا يتمنى الإعلاميون من ملحم الرياشي؟
السيرة الذاتية لوزير الاعلام ملحم الرياشي
السيرة الذاتية لوزير الاعلام ملحم الرياشي
السيرة الذاتية لنائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني
Agenda
Agenda
حفلة ميلادية للأطفال لـ”القوات” – كفرشيما
حفلة الميلاد ورأس السنة لـ”القوات” – أوتاوا
غداء للمسنين بدعوة من مكتب الشؤون الاجتماعية في المتن الشمالي
احتفال ميلادي لمصلحة رجال الأعمال في “القوات”
عشاء مهندسي “القوات” في معراب
سهرة رأس السنة لقطاع الإنتشار في “القوات” – زيلاند
بنك الدم
بنك الدم
الشاب جورج داغر في حاجة ماسة الى دم من فئة O+
السيدة حلا بزيع في حاجة ماسة الى بلاكيت دم من كافة الفئات
السيد مسعود طراد في حاجة الى دم من فئة O+
الرفيق حبيب نمر بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+
وفيات
وفيات
وفاة المايسترو إيلي مرهج
وفاة السيدة روز صليبا والدة الدكتور كمال اليازجي
وفاة السيدة سيدة طنوس حدشيتي
Lebanese Forces Official Website
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كاريكاتور الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2016