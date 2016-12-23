مصادر “الوطني الحر”: التيار والعهد يضغطان لإقرار قانون مع شيء من النسبية

أكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” أن التيار والعهد “يضغطان لإقرار قانون مع شيء من النسبية، ولا ستين أو تمديد تحت أي ظرف من الظروف”.

وأعربت عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع. وأكدت أن “الحكي جدي مع جميع الأطراف. حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا. وكلنا نعرف ما الذي يمكن أن يمشي وما يستحيل السير به”.

ودعت الجميع إلى اغتنام فرصة الأعياد “لا لنفرّط، بل ليدرس كل طرف ما الذي يمكن السير به، على أن نعود في بداية السنة ويجيب بعضنا بعضاً. ولدينا مروحة واسعة من الخيارات”.

وأوضحت المصادر أن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، هو “اقتراح قانون مختلط بالتصويت”، أي”رجل واحد ــــ أصوات متعددة ” (one person – multiple vote)، وهو”نوع ثالث من المختلط، بعد المختلط بالمقاعد الذي قدمه المستقبل والقوات والاشتراكي، والمختلط بالمراحل الذي قدمه الرئيس نبيه بري”.

و”في ظل رفض العلمنة الشاملة والنسبية الكاملة”، وصفت اقتراح باسيل بأنه “متوازن وعادل، يسمح لكل مذهب بأن يكون الأقوى في المنطقة التي يتمتع فيها بالأكثرية”.