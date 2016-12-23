اعتقال مشتبه بهما في اعتداء على مركز تجاري بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية الجمعة أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تحضيرهما لإعتداء يستهدف مركزا تجاريا في اوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأوضحت شرطة “إسن” أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو.

ويأتي هذا التوقيف بعد ثلاثة أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه “داعش”.

وأشارت الشرطة إلى أن المحقيين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم وإذا ما كان هناك آخرون متورطون به.

وبحسب المصدر نفسه، تلقت الشرطة تحذيرات من أجهزة الاستخبارات، ونشرت مساء الخميس قوات أمنية في محيط المركز التجاري وفي سوق لعيد الميلاد على مقربة من المكان.

والمركز التجاري المستهدف هو “سنترو”، أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد.

وتلاحق الشرطة الألمانية حاليا اللاجئ التونسي أنيس العامري (24 عاما)، الذي يشتبه في تنفيذ اعتداء بشاحنة الاثنين على سوق للميلاد في العاصمة الألمانية، خلف 12 قتيلا.