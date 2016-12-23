تهجّم على إيفانكا ترامب… فطُرد من الطائرة

ذكرت مصادر إعلامية أن طاقم طائرة تابعة لشركة “جيت بلو” أنزل راكبا من الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك، الخميس، بعد تهجمه لفظيًا على إيفانكا ترامب.

وأوضح موقع “تي.إم.زي” المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت أن الطاقم اصطحب الرجل إلى خارج الطائرة قبل إقلاعها بعدما صاح في وجه ابنة الرئيس الأميركي المنتخب.

وذكر تقرير في محطة “إيه.بي.سي نيوز” عن الواقعة أن إيفانكا كانت في طريقها إلى هاواي لقضاء عطلة مع عائلتها.

وقال موقع “تي.إم.زي” إن الراكب قال لإيفانكا: “والدك يدمر بلدنا”، ثم تابع قائلًا: “لم هي على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدم طائرة خاصة”.

وذكرت شركة الطيران في بيان: “قرار إبعاد راكب من طائرة لا يتخذ بسهولة… في هذا الموقف عمل فريقنا لحجز أول رحلة متاحة تالية للراكب”.