أوغاسبيان: أعد بوزارة على مستوى طموح النساء

توقّع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أن يُنجز البيان الوزاري خلال اليومين المقبلين، لافتا الى وجود قرار وطني جامع بإبقاء القضايا الخلافية الكبرى جانباً والانصراف الى الاهتمام بالأولويات كالموازنة، وإقرار قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات في موعدها بالإضافة الى أمور حياتية ملحّة كأزمة النفايات والكهرباء وغيرها.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أشار أوغاسبيان الى أن الرئيس الحريري يولي اهتماما خاصا لوزارة الدولة لشؤون المرأة، لافتا الى أنه اجتمع به 3 مرات وجرى وضع استراتيجية عمل ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوّة حيث ان هناك أكثر من 42 اقتراح ومشروع قانون مطروحة على الطاولة.

وأوضح اوغاسبيان أن العمل جار لتأسيس وتحقيق وزارة قوية قادرة على تحقيق الإنجازات والاستمرارية، واعدا بوزارة على مستوى طموح النساء في لبنان خلال ستة أشهر، بحيث يتمّ التواصل مع المنظمات الدولية التي تُعنى في شؤون المرأة وتثبيت حضور لبنان في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.