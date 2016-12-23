قبلان: لإجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري يعتمد النسبية

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اللبنانيين بتأليف الحكومة الجديدة التي يُعول عليها في إجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري يحقق العدالة في التمثيل ويصهر المواطنين في بوتقة الوحدة الوطنية، لافتا إلى أنّ تحصينها أكثر من حاجة وضرورة وطنية باعتبارها أحد أوجه قوة لبنان ومنعته.

وطالب باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة حتى لا يكون هناك أي غبن لأي مكون سياسي، داعيا الحكومة الجديدة إلى أن تضع في اولوياتها حل كل الازمات الاجتماعية والاقتصادية وتذليل كل العقبات التي تعيق مسيرة تقدم واستقرار لبنان، فيكون مجلس الوزراء المكان المناسب لبحث كل المشاكل وانتاج كل الحلول التي ترسخ العيش المشترك وتحمي لبنان من استهداف الارهاب التكفيري والصهيوني، ما يحتم بذل الحكومة كل الجهود والمساعي لدعم الجيش والقوى الامنية وتوفير الاحتياجات العسكرية والتقنية لتكون الحدود مصانة والأمن مستقرا.

وتمنى قبلان للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق في خدمة لبنان وحفظ شعبه ودعم جيشه والمحافظة على العيش المشترك وترسيخ التضامن الوطني بين مكوناته الطائفية والسياسية، خصوصا وأن الشعب تنفس الصعداء بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة.

ورأى أن المطلوب بعد ذلك وضع الأولويات لمناقشتها والتعبير عنها والعمل ليكون لبنان وطن الشراكة الحقيقية، مؤكدا أنه بدون شراكة لا تقوم له قائمة.

كذلك، طالب الجميع بحفظ لبنان ليكون واحة جاذبة لكل الفئات والتيارات، وعلى الجميع التزام الخطاب المعتدل والكلام بهدوء وروية والعمل الجاد لصون لبنان وصيانته وابعاد كل الآفات المعادية له، فلبنان مركز ثقافي وحضاري يتحرك من خلال شعبه وكفاءاته للعمل لتحقيق الغايات الشريفة والعدالة والمساواة، وعلى الحكومة انصاف الناس واعطائهم حقوقهم ليكونوا صفا واحدا في مواجهة التحديات والأزمات.