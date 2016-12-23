“المستقبل” و”القوات” يرفضان نسبية “حزب الله” و”أمل”

استناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من مصادر نيابية بارزة، فإن “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” تحديداً لن يوافقا على أي صيغة من صيغ قانون النسبية الكاملة التي يريدها “حزب الله” ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قانون الانتخابات الجديد، وبالتالي فإنهما يدعمان السير بقانون المختلط بديلاً من النسبية لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة، سيما أن “المستقبل” و”القوات” يعتبران أن النسبية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان ومع استمرار سيطرة السلاح غير الشرعي، تمكن “حزب الله” وحلفاءه من أن يجيروها لمصلحتهم ويحققوا فوزاً كاسحاً في هذه الانتخابات.

وتشير المصادر إلى أن الحديث عن النسبية الكاملة غير مطروح بالنسبة إلى “المستقبل” و”القوات”، عدا عن أن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، قالا موقفاً حاسماً وحازماً برفض النسبية، وهذا ما يزيد من حجم العقبات أمام اعتمادها كقانون للانتخابات النيابية، وبالتالي فإن القوى السياسية ستجد نفسها مضطرة للبحث عن قانون آخر أو إجراء الاستحقاق النيابي على أساس قانون الستين النافذ.