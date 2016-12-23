مقتل منفذ هجوم برلين في ميلانو

بعد اقتحام شاحنة لسوق أعياد الميلاد في برلين، قتل على اثرها 12 شخصاً على الأقل وأصيب 48 آخرون، توفي منفذ الهجوم في ميلانو بعد إصابته بالرصاص نحو الثالثة صباحا بتوقيت ايطاليا، بعد أن أوقفته الشرطة قرب محطة قطارات في المدينة.

واعلن وزير الداخلية الايطالية ماركو مينيتي ان المشتبه به فتح النار على رجال الشرطة عندما طلبوا التحقق من هويته، قائلاً: “الرجل الذي قتل هو دون ذرة شك أنيس عماري”، في إشارة إلى التونسي الذي يبلغ من العمر 24 عاما ويشتبه انه منفذ الإعتداء في برلين.

واضاف: “أجهزتنا الأمنية قادرة على مراقبة الوضع الأمني بشكل كامل”.



