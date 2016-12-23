الجميّل: لإعطاء رئيس الجمهورية فترةَ سماح

دعا النائب نديم الجميّل إلى إعطاء رئيس الجمهورية “فترةَ سماح، لأن لا يمكننا أن نحكم على العهد وهو في بداية انطلاقته”.

وأكّد الجميّل لـ”الجمهورية” أنّ “الحكومة ولِدت نتيجة نجاح “حزب الله” في فرضِ شروطه على الجميع، فهذه حكومة تحجيمات، وهنا لا أقصد حزبَ “الكتائب” فقط، بل كلّ القوى السياسية”، لافتاً الى “أنّ “حزب الله” حاولَ تحجيم حصّة رئيس الجمهورية أوّلاً عبر فرضِ أسماء من “8 آذار” وزراء وديعة في حصّته، وكذلك حجّم رئيس الحكومة عبر وزراء يشكّلون استفزازاً له وللمحكمة الدولية مِثل توَلّي سليم جريصاتي وزارةَ العدل، وأكملَ سلسلة تحجيمه للقوى السياسية، فوضَع “فيتو” على تولّي “القوات اللبنانية” حقيبةً سيادية، من ثمّ حاوَل تقليص حصّتها، وبعد ذلك حاول زعزعةَ تحالفِ “القوّات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” وتحجيمه من خلال تقوية تيار “المردة” وإعطائه حقيبةً أساسية ليتمكّن رئيسه النائب سليمان فرنجية من مجابهتهما، وكذلك حاول تحجيمَ كلّ قوى “14 آذار” عبر فرضِ لائحة وزراء من “8 آذار” ذات طابع استفزازي”.

وأملَ الجميّل في أن “لا يوصلَ توزيرُ بعض الوزراء من “8 آذار” الحكومة إلى ما أوصلت إليه تصرّفاتهم في الحكومات السابقة”، متمنّياً على عون أن “يمارس السلطة ويَحكمَ وفق منطِق الدولة والقانون، ولا يخضع للتهويل أو الابتزاز ومنطق العرقلة، وأن لا يعود إلى مصطلحات وممارسات فترةِ حكمِه في نهاية الثمانينات، لأنّ هناك مرحلة جديدة عنوانها الدولة فقط لا غير”.