أسعار النفط إلى إنخفاض في آسيا

تميل اسعار النفط الى الانخفاض في آسيا في اسواق هادئة نسبيا مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وتراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم شباط 31 سنتا ليبلغ 52.64 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم شباط، فقد انخفض 31 سنتا وبلغ سعره 54.74 دولارا.

وكانت اسعار النفط استأنفت ارتفاعها الخميس على رغم ارقام وزارة الطاقة الاميركية التي اشارت الى ارتفاع المخزونات الاميركية بمقدار 2.3 مليون برميل في الاسبوع الذي انتهى في 16 كانون الاول.

وقد هيمن عليها على ما يبدو التفاؤل في تطبيق اتفاق خفض العرض اعتبارا من كانون الثاني.

وقال بان جينغجي المحلل لدى مجموعة “آي جي” إن الأسعار تتأثر على الامد القصير بأرقام الاحتياطي الاميركي لكن السوق تهضم آثار ذلك بسرعة كبيرة، لافتا إلى أنه على الأمد الطويل يتعلق الرهان بحجم الخفض في العرض الذي ستطبقه كل دولة.