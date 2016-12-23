غيدانيان: متفائل بالمرحلة المقبلة وسيتمّ ترميم وضع المؤسسات

رأى وزير السياحة أفيديس غيدانيان أن لبنان يعيش نقلة نوعية على صعيد الحياة السياسية من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة بعد سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة حيث سيتمّ ترميم وضع المؤسسات.

وعشية الأعياد المجيدة، أشار غيدانيان عبر “صوت لبنان – الضبية” الى أن عدد الوافدين الى لبنان خلال شهر كانون الأول يفوق 250 ألف شخص كما أن نسبة الحجوزات الخليجية في فترة الأعياد مرتفعة أيضا.

وأعلن أنه سيعمل على خلق حركة سياحية لاستقطاب السياح في وزارته خصوصا أن لبنان هو البلد الأكثر أمناً في محيطه.