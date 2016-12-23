سلهب: منطق التسويات سينسحب على قانون الإنتخاب

رأى النائب سليم سلهب أنه كما حصلت تسويات في موضوعي الرئاسة والحكومة ستحصل تسويات في قانون الإنتخاب.

وأوضح سلهب في حديث لإذاعة “صوت لبنان – الأشرفية” أن قانون الإنتخاب يحتاج إلى توافق جميع الأفرقاء، ولذلك سعى “تكتل التغيير والإصلاح” في الجولة التي قام بها على الأفرقاء في البرلمان الى جولجة الأفكار بحثا عن قاسم مشترك بين الجميع يؤدي الى نتيجة.

وأضاف :”لدينا قناعة بأن القانون الارثوذكسي هو اكثر قانون يؤمن صحة التمثيل، ولكن طالما ان التوافق على الارثوذكسي متعذر، واذا كنا لا نريد قانون الستين فعلينا جميعا تقديم تنازلات”.