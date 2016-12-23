اسرار الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2016

أسرار الآلهة

صدر تبرير غير مباشر لعدم توزير نساء رداً على استياء بلغ مسامع القصر قبل أيام.

يقول مسؤول سابق إن اعتماد القانون النيابي المختلط يخالف قراراً للمجلس الدستوري لا يجيز التمييز بين الدوائر.

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يقال

إنّ وزراء جدداً بدأوا يراجعون السِيَر الذاتية المتوافرة في وزاراتهم تحضيراً لملء الشواغر الإدارية وتجهيز الملفات اللازمة لرفعها إلى مجلس الوزراء عند طرح بند التعيينات.

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أسرار الجمهورية

تبلّغ مسؤول غير مدني من مرجع روحي معلومات خطيرة عن نشاط يشهده أحد المساجد الرئيسية في بيروت.

سألت أوساط سياسية عن مدى التزام السفراء العرب والأجانب إتفاقية جنيف في شأن مهماتهم التي تُحظّر عليهم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلدان التي يعملون فيها وخصوصاً لجهة طلب الإذن المسبق من وزارة الخارجية في شأن الزيارات والنشاطات التي يقومون بها.

أكد نائب بيروتي مسيحي أن منطق الإلغاء لن يسري في دائرته لأن الإتجاه هو لتأليف لائحة نيابية توافقية تضم الجميع.

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عيون السفير

يروّج أحد المصارف لـ«ملحق» تمكن عبره من نيل حصته من «الهندسات» بمباركة رئاسية.

تعقد لقاءات بين قيادات إسلامية متنوعة الاتجاهات الفكرية والسياسية للبحث في المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي معها.

يقول قيادي سنيّ في «8 آذار» إننا فوجئنا بتعاطي حلفائنا معنا بهذا الاستخفاف الى حدود الإلغاء.

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اسرار اللواء

همس

لا يُخفي سفير دولة كبرى مَنْ يلتقيهم تأكيده أن حلب وسوريا مقابل أوكرانيا!

غمز

لاحظ نائب في 8 آذار أنه على الرغم من قصر عمر الحكومة، كما يعلن، فإن معظم الوزراء الجدد يقومون «بنتعات» ثورية في وزاراتهم؟!

لغز

يعكف حزب مسيحي على عقد إجتماعات مكثفة لتنظيم آليات المعارضة السياسية والشعبية للحكومة..