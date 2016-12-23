72 مدنياً قتلوا في الضربات التركية على معقل “داعش” في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة أن حصيلة القتلى في الغارات الجوية التي شنتها تركيا الخميس على معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا ارتفعت الى 72 مدنيا.

وقال المرصد ان 21 طفلا هم بين القتلى في الغارات على مدينة الباب التي تحاول القوات التركية وحلفاؤها السوريون انتزاعها من التنظيم الجهادي.

إلى ذلك، أعلن المرصد أن غارات جوية تركية جديدة على معقل لـ”داعش” في شمال سوريا أدت إلى مقتل 16 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال قتلوا الجمعة غداة مقتل عشرات في قصف على المدينة نفسها، لترتفع حصيلة القصف الى 88 قتيلا بينهم 24 طفلا في المنطقة نفسها.