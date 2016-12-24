إنجاز جديد للقوى الأمنية… تحرير مخطوف بعد 11 يوماً وتوقيف الفاعلين

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ 13/12/2016 اقدم مجهولون على اختطاف رجل الاعمال اللبناني: جميل قزحيا اده مواليد عام 1933) من داخل منزله المقيم فيه بمفرده في محلة بيت مري، وفروا الى جهة مجهولة مستخدمين سيارة المخطوف نوع مورانو .

بتاريخ 14/12/2016 ادعى قريب المخطوف امام فصيلة برمانا وافاد انه تلقى اتصال هاتفي من مجهول طلب فدية بقيمة مليوني دولار اميركي لقاء اخلاء سبيل قريبه.

فور حصول الادعاء، باشرت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بالمتابعة والاستعلام بغية تبيان مصير المخطوف وتحريره، وقد تم العثور على سيارته في محلة البربارة – الطريق البحرية / قضاء جبيل، بتاريخ 14/12/2016 .

بنتيجة المتابعة من قبل جميع فروع الشعبة، تم تحديد هوية الخاطفين وهم: ( م.ع – 1993)، (ن.س -1984) جميعهم من الجنسية السورية، ( م.ع – 1993).

بوشر تعقب الخاطفين فتم توقيفهم جميعاً بتاريخ 20/12/2016 من قبل شعبة المعلومات في ثلاثة اماكن مختلفة (الدورة – النبعة – الفنار) .

باستماعهم اعترفوا بتنفيذ عملية الخطف بالتنسيق مع اشخاص في منطقة البقاع حيث قاموا بتسليمهم إياه في محلة المديرج فتولى هؤلاء نقله الى منطقة البقاع الشمالي .

بنتيجة متابعة قضية الخطف بسرية تامة، تم التمكن بتاريخ اليوم 24/12/2016 من تحرير المخطوف وهو بصحة جيدة، ونقل الى بيروت من دون دفع اي فدية مالية.

ما زالت التحقيقات جارية باشراف القضاء المختص بغية توقيف سائر المتورطين.