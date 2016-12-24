“القوات”: لن نوفّر جهدا لإسقاط قانون الستين المجحف

صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:

تأسف الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” شديد الأسف لمحاولات تشويه موقف “القوات” من قانون الانتخاب على رغم كونها الطرف الوحيد مبدئيا الذي يدفع باتجاه تغيير قانون الستين منذ انتهاء انتخابات العام 2009، حيث أن سائر الأطراف تبنت هذا التوجه مؤخرا.

وتنفي الدائرة الإعلامية جملة وتفصيلا ما ورد في صحيفة “الأخبار” لجهة ان “معراب تفضل إجراء الانتخابات وفق قانون الستين”، وتؤكد أن “القوات” لن توفر جهدا لإسقاط هذا القانون المجحف وغير التمثيلي وإقرار قانون جديد يجسد البعد الميثاقي للبنان الذي تم ضربه من خلال استبدال الطائف اللبناني بالطائف السوري.

وتذكر الدائرة الإعلامية أن الجهود التي بذلتها “القوات” من أجل إقرار قانون جديد أثمرت في الوصول إلى مشروع مشترك مع تيار “المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” من خلال الاقتراح المختلط الذي يزاوج بين الأكثري والنسبي، هذا الاقتراح الذي بات يشكل مساحة مشتركة بين معظم القوى السياسية.

وتتمنى الدائرة الإعلامية من كل وسائل الإعلام التزام الدقة والحقيقة بعيدا عن التحريف وفبركة الأخبار.