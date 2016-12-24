الرياشي: وزارة الإعلام ليست أساسية بل الحوار هو الأساس

شدد وزير الاعلام ملحم الرياشي على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام ولكن ذلك يحتاج الى خارطة طريق ستعد مع نواب “القوات اللبنانية” بالتشاور مع كتل أخرى.

الرياشي وفي حديث لـ”LBCI”، اكد ان وزارة الإعلام ليست حاجة أساسية في لبنان، إنما الحاجة هي تفعيل سبل الحوار وكل وسائل الإعلام باقية، مشيراً الى ان المهمات ستوكل الى الوكالة الوطنية للإعلام، الإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان.

ولفت الرياشي الى ان قانون الإعلام الجديد في حاجة الى الدرس بدقة، كما ولديه لقاء مع رئيس المجلس الوطني للإعلام ومع المجلس ككل فهناك تغييرات يجب حصولها.

وقال الرياشي: “سأبذل كل الجهود لحل أزمة الرواتب في الوكالة الوطنية قبل رأس السنة وسنتشاور مع وزير المال علي حسن خليل”.