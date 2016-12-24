خاص موقع “القوات”: الأسباب التي دفعت بـ”القوات” للإعتراض على فقرة “القاومة”

كشفت اوساط وزارية لموقع “القوات اللبنانية” ان النقاشات داخل مجلس الوزراء كانت هادئة على رغم الخلاف حيال الفقرة المتصلة بالمقاومة، حيث سعت “القوات” إلى استبدالها من خلال التمسك بعنوان الدولة لثلاثة أسباب أساسية: السبب الأول تأكيدا منها على مرجعية الدولة ودورها، لأن لا قيامة للبنان سوى في ظل وجود دولة، السبب الثاني تشديدا منها على ضرورة تحييد الملفات الخلافية تجنبا لانعكاسها على المناخات التوافقية، ولكن من دون توفير اي جهد لاستكمال مشروع الدولة وتثبيته وتقويته، والسبب الثالث حرصا منها على ان تكون الحكومة مساحة للعمل المنتج لا المتاريس السياسية.

وكشفت الأوساط عن مفاوضات جانبية جمعت وزراء “القوات” و”حزب الله”، ولكن من دون ان تسفر عن اي نتيجة، كما تقدم بعض الوزراء باقتراحات عدة كمخرج من الإشكالية المطروحة، إنما بقيت ما دون الهدف المنشود بجعل الدولة وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم.

وأكدت الأوساط ان وزراء “القوات” وحليفهم الوزير ميشال فرعون سجلوا اعتراضهم الشديد على الفقرة المتصلة بالمقاومة، ورفضوا استبدال الاعتراض بالتحفظ، حيث حصلت معهم مساع حثيثة لتسجيل تحفظهم لا اعتراضهم، ولكن هذه المحاولات تحطمت على صخرة تمسكهم بمرجعية الدولة التي تشكل وحدها الضمانة لجميع اللبنانيين.