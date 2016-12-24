بابا نويل إيطالي وزع الهدايا على أطفال أبرشيات صور

أقامت “طلائع سيدة البحار” للموارنة في صور، احتفالا ميلاديا في قاعة مطرانية صور للموارنة، في حضور مطران صور للروم الملكيين الكاثوليك مخائيل ابرص، نائب رئيس اساقفة صور للموارنة الاب شربل عبد الله، الايكونموس بشارة كتورة، قائد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب الكولونيل دومينغو وكبار ضباط الكتيبة.

ووزع الكولونيل دومينغو يرافقه “بابا نويل” إيطالي خلال الاحتفال، هدايا والعابا على اطفال أبرشية صور للموارنة.

من جهته، شكر الاب عبد الله، في كلمة ألقاها، باسم رئيس أساقفة صور للموارنة شكرالله نبيل الحاج، قائد الكتيبة الإيطالية وضباطها على “اللفتة الكريمة، بتقديم الهدايا والالعاب للاطفال”، مثمنا “هذه الخطوة”.

ثم حيا “جنود وضباط اليونيفيل، لا سيما الكتيبة الايطالية، على دورهم الانساني والامني والخدماتي، الذي يقدمونه للسكان المحليين”.

وقال: “نحن بدورنا نقدر هؤلاء الجنود والضباط الدوليين، البعيدين عن منازلهم واوطانهم، لا سيما في الاعياد، حيث يقفون الى جانبنا، وإلى جانب اهلنا في جنوب لبنان، من اجل تعزيز السلام والهدوء في جنوب لبنان”.

وتخلل الاحتفال عرض مسرحي من وحي المناسبة واغان ميلادية.

كذلك، وزعت الكتيبة الإيطالية هدايا وألعابا على أطفال أبريشيتي الروم الأرثوذوكس والروم الملكيين الكاثوليك في كاتدرائية مار توما في صور.