بالصور: عين سعادة تحتفل بعيد الميلاد

إحتفلت رعية السيدة – مار اغسطينوس برعاية بلدية عين سعادة وبتنظيم من كشافة الأرز ولجنة الميلاد في البلدية بعيد الميلاد المجيد، فأقامت إحتفال ميلادي للأطفال مساء الجمعة الواقع فيه 23 كانون الأول 2016 في صالون كنيسة مار اغسطينوس – كفرا، في حضور كهنة الرعية الأب شربل مسعد والأب بيار مرعب، رئيس بلدية عين سعادة السيد أنطوان بو عون وأعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة السيد موريس الأسمر، وعدد كبير من الأطفال وأهلهم.

وقد تخلل الإحتفال مسرحية ميلادية تضمنت شرح لمعاني عيد الميلاد وعروض فكاهية متنوعة من “Parade” و” Soap Bubbles Show” ومفاجآت عدة .

كما أنشد الأطفال الأغاني والتراتيل الميلادية وسط جو من الفرح والسعادة من قبل الحضور. وفي الختام وزّع بابا نويل الهدايا للأطفال.