الملكة إليزابيث تتغيب عن قداس الميلاد!

ألغت الملكة إليزابيث الثانية صباح الأحد مشاركتها في قداس الميلاد بسبب إصابتها بزكام شديد، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام في بيان تضمن أنه “لن تشارك جلالة الملكة في قداس كنيسة ساندرينغهام هذا الصباح، وهي تتعافى من زكام شديد”.

وستبقى الملكة التي احتفلت في نيسان الماضي بعيد ميلادها التسعين في قصر ساندرينغهام شرق إنكلترا، حيث تحتفل العائلة الملكية عادة بأعياد آخر السنة.

وتابع البيان أن إليزابيث ستشارك في احتفالات عيد الميلاد مع العائلة الملكية خلال النهار.

وكانت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب البالغ 95 عاما، أجلا قبل أيام انتقالهما من قصر باكنغهام إلى قصر ساندرينغهام يوما واحداً بسبب الزكام.

وتشارك الملكة في مئات المناسبات سنويا، وهي نادراً ما تلغي التزاماتها لدواع صحية. لكنها ستخفف بعضاً من هذه الالتزامات متخلية عن رعاية 25 منظمة وجمعية خيرية (من أصل 600) وإيكال المهمة لأعضاء آخرين في العائلة الملكية في نهاية هذا العام.