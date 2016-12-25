بالفيديو: إطفاء الحريق الذي اندلع في مصفاة نفط بخليج مدينة حيفا

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق، الذي اندلع في مصفاة نفط بخليج مدينة حيفا.

واستقدم جهاز الإطفاء نحو 40 فرقة من مختلف المناطف إلى حيفا، حيث عملت طيلة ساعات على إخماد الحريق الضخم.

وكانت النيران قد اشتعلت في خزان للوقود في المصفاة، وفق ما أوردت صحيفة “يديعوت آحرونت”.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وقوع إصابات من جراء الحريق، الذي أثار مخاوف من امتداده إلى خزانات الوقود الأخرى في الميناء.

وطالبت السلطات الإسرائيلية قاطني المناطق القريبة من المصفاة، بالبقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ.