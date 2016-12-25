بو عاصي استقبل المهنئين في بلدته العبادية

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية بيار أبو عاصي المهنئين في صالة كنيسة مار يوحنا في بلدته العبادية، حيث حضر مهنئا وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي في المتن يتقدمهم مفوض الشؤون الداخلية هادي أبو الحسن ووكيل الداخلية عصام المصري مع أعضاء الوكالة وكوادر.

وحضر مهنئا أيضا الأمين العام لحزب الوطنيين الاحرار الياس ابو عاصي، مسؤول التيار الوطني الحر في البلدة شربل العيلي، مسؤول شؤون المناطق في القوات اللبنانية جوزف أبو جودة، منسق قضاء بعبدا في القوات جان أنطون، مسؤول القوات في البلدة روبير العيلي، رئيس اقليم بعبدا الكتائبي رمزي ابو خالد وقسم الكتائب في العبادية طوني كساب، المرشح السابق في الانتخابات النيابية سعد سليم، نائب رئيس بلدية العبادية لطف الله سلامة، بالإضافة الى كوادر حزبية، فاعليات، كهنة الرعايا وفاعليات روحية من طائفة الموحدين الدروز، رؤساء بلديات ومخاتير وأهالي من البلدة والجوار.