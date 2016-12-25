تحطم طائرة عسكرية روسية تقل 91 شخصاً كانت متجهة لللاذقية

تحطمت طائرة عسكرية روسية، اليوم الأحد، بعد إقلاعها من سوتشي، في جبال إقليم كراسنودار وعلى متنها 91 شخصاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، اختفاء طائرة عسكرية متجهة إلى سوريا وعلى متنها 91 شخصا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر على البحر الأسود في جنوب البلاد، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية.

وقالت الوزارة إن فرق الإنقاذ أرسلت للبحث عن الطائرة وهي من طراز توبوليف تو-154. وقد تم العثور على أجزاء منها في البحر الأسود.

وأضافت أن الطائرة أقلعت في الساعة 5,40 (2,40 ت غ) من ادلر في جنوب منتجع سوتشي على البحر الأسود في رحلة روتينية إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.

وقالت الوزارة إن الطائرة كانت تنقل عسكريين وأفرادا من فرقة الكسندروف الموسيقية التابعة للجيش للمشاركة في احتفالات رأس السنة في القاعدة.

وكان على متن الطائرة 9 إعلاميين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف لوكالات الأنباء إن الرئيس فلاديمير بوتين على اطلاع على تطورات الوضع.