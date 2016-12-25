الصراف: أتعهد بأن ألبي أي طلب للجيش

تعهد وزير الدفاع يعقوب الصراف بأن يقدم ما يستطيع للجيش “حامي الأرض وحامي اللبنانيين جميعا مسلمين ومسيحيين”.

وقد أكد الصراف خلال استقباله وفودا مهنئة بعيد الميلاد وبتبوئه مركز وزير الدفاع، في قاعة الجمعية الارثوذكسية في بلدته منيارة أن عكار بنموذجية عيش أبنائها هي المثال ورسالة لبنان والتي قدمت للجيش وأعطت أغلى ما عندها في سبيل الوطن.

وأضاف:”رسالتي اليوم هي جيشنا الوطني، وان اصغر جندي في الجيش له حق علينا اكثر من اكبر سياسي، ونقطة دم من اي جندي تساوي مال الدنيا، وتعهدي لكم وللجيش وامامكم بأنني سألبي أي طلب للجيش، وهذا عهد علي، فهو حامي الوطن وحامي كل ابنائه مسلمين ومسيحيين”.