منفذ اعتداء برلين عبر إلى فرنسا… وكاميرات المراقبة تشهد

أكد تحليل مضمون كاميرات المراقبة، أن أنيس العامري، المشتبه بتنفيذه اعتداء برلين، والذي قتلته الشرطة الإيطالية الجمعة في ميلانو، عبر فعلاً مدينة ليون في وسط شرق فرنسا، وفق ما أفاد به مصدر قريب من التحقيق الإثنين.

وقال المصدر إنه “تم رصد شخص تنطبق عليه مواصفات القاتل بعد ظهر الخميس 22 كانون الأول على رصيف المحطة، وهو يرتدي قبعة ويحمل حقيبة ظهر”، مؤكداً بذلك معلومات تداولتها الصحافة.

وأضاف أنه “يظهر وحيداً في هذه المشاهد”، موضحاً أن التحقيق يتواصل لتحديد كيفية مغادرة العامري للعاصمة الألمانية متوجهاً إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا.