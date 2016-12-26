أوباما: لو كانت الولاية الثالثة للرئاسة متاحة لفزت في الانتخابات

أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما أنه إذا كان متاحا بموجب القانون ولاية رئاسية ثالثة، لفاز في انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام.

وفي حديث صحافي، أضاف أوباما “في المحادثات التي أجريتها مع المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وحتى مع بعض الناس الذين يختلفون معي، كانوا يقولون إن الرؤية والاتجاه الذي أتبناه هو الصحيح”، موضحا ان “الثقافة تغيرت وأن الغالبية يفضلون فكرة أميركا واحدة متسامحة ومتنوعة ومفتوحة ومليئة بالطاقة والحيوية”.

واشار أوباما الى ان “الديمقراطيين تجاهلوا قطاعات كاملة من الناخبين، كما أنهم لم يقدموا اتصالا عاطفيا مع الناخبين في المجتمعات الأكثر تضررا، واعتمدوا على مناقشة النقاط السياسية التي لم يكن لها تأثير كبير، ما أدى لفوز دونالد ترامب”، لافتا الى ان “هيلاري كلينتون قدمت أداءا رائعا فى ظل ظروف صعبة جدا لكن تمت الإساءة لها في الاعلام”.