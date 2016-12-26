سعيد: دول الخليج مدعوة للوقوف الى جانب المشرق العربي

أشار النائب السابق فارس سعيد إلى انه “منذ حوالى 100 عام حل انتداب فرنسا وبريطانيا مكان السلطنة العثمانية في المنطقة بعد انهيارها”، سائلاً: “هل انتدابنا الجديد روسي وتركي وايراني وإسرائيلي؟”

ورأى سعيد في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر” ان “محاولة صياغة “اعلان موسكو” لتثبيت 3 قوى اقليمية غير عربية نفوذها السياسي المطلق على شرق العالم العربي خطير ويجعل من بلداننا ملحقات ثانوية”.

ولفت إلى ان “الانتداب الفرنسي – البريطاني حمل معه مستشفى ومدرسة وجامعة وثقافة وحاربناه، والانتداب الجديد يحمل معه فتنة ولعنة حلب وحروب”، مؤكداً ان الانتداب الجديد “لن يتحكم بِنَا”.

ودعا سعيد دول الخليج لـ”الوقوف الى جانب المشرق العربي التي تسيطر عليه اليوم روسيا وايران وتركيا لان المثلث الإقليمي يستهدفها بقدر ما استهدفنا”.