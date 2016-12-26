عدوان: أكثر وأكثر يتبيّن أن فرص “المختلط” هي الأكبر

ذكر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان إلى أن “القوات اللبنانية” قدّمت قانون المختلط الذي يُشكّل أوسعَ مساحةٍ مشتركةٍ، مضيفاً: “قد يكون هناك قوانين أفضل في المرحلة المقبلة ولكنّ القانون المتاح اليوم الذي يُمكن أن يجمع أكبر عدد من المكونات هو “المختلط” لذلك نحن ندعمه وأكثر وأكثر يتبيّن أن فرصَهُ هي الأكبر”.

وأكّد عدوان في حديث عبر الـLBCI و”الجديد”، إنفتاح “القوات اللبنانية” على كل إقتراح يؤدي إلى قانون إنتخابات، مشيراً إلى أن المحادثات اليوم تدور حول دمج القانون الذي قدّمناه مع القانون المقدّم من الرئيس نبيه برّي.

وعن الفرق بين القانونين، قال: في قانون الرئيس بري هناك الشوف وعاليه وبعبدا معاً، بينما المشترك فإن عاليه والشوف معاً، وبعبدا مع المتن، وجبيل مع كسروان.

ولفت عدوان إلى أنه في كل قضاء هناك قواعدَ تُنتخب وَفقاً للقانون “الأكثري”، وهناك مقاعدَ أخرى تَعتمدُ دائرةً أكبر تُنتخبُ وَفق “النسبي”.

وفي هذا الإطار تابع عدوان: “الأكثري دوائر قائمة على الأقضية الحالية وإنما النسبي فالدوائر ليست صغيرة ولا كبيرة ويمكن أن نسميها وسطى”.

وأضاف: بقانون الرئيس بري بتوزيع المقاعد 64 (مقعد نسبي) + 64 (مقعد أكثري). وبالقانون الثلاثي (68 مقعد نسبي) + (60 مقعد أكثري).

وختم عدوان: “إذا تمكنّا من اعتماد قانون جديد في كانون الثاني، سيتضمّن تمديدا تقنيا، لأن الإدارة بحاجة إلى وقت لتنظّم على أساس القانون الجديد ونحن بحاجة إلى مهلة زمنية لنشرح للمواطن، ولتتمرّن المكنات الإنتخابية على القانون الجديد، هذا ما يُقصد بالتمديد التقني الذي لا يتجاوز الشهرين أو الثلاثة أشهر”.